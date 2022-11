ANDRÉ, Maurice



À Montréal, le 11 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé Maurice André, fils de feu Joseph-Henri André et de feu Rolande Normandeau.Il laisse dans le deuil son frère Gilles (Louisette Desrochers), sa soeur Monique (Pierre Hervieux), sa belle-soeur Pauline Pion (épouse de feu Eugène André) ainsi que plusieurs neveux et nièces et leurs enfants.La famille recevra les parents et amis le samedi 26 novembre 2022 de 11h à 12h30 auMONTRÉALUne petite cérémonie religieuse sera suivie d'un buffet auquel tous sont cordialement invités. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.