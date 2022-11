PERREAULT, Ghislaine



À Montréal, le lundi 14 novembre 2022, est décédée, à l'âge de 85 ans, Ghislaine Perreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nathalie) et Isabelle (Danny), ses petits-enfants Camille, Audrey et Catherine, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amies.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 27 novembre 2022 dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h45.