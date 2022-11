GARDNER, Gilbert



À Saint-Eustache, le 1er novembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Gilbert Gardner, époux de Mme Sylvie Rondeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Julien (Karyne) et Marissa (Paul), ses soeurs, Mireille, Lucie et Denise (Daniel), le fils de Sylvie, Philippe-Alexandre Bouchard (Martina) et sa petite-fille Celeste, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 25 novembre de 14h à 16h30 et de 19h à 21h ainsi que le samedi 26 novembre dès 10h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 12h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons au Fonds de Celeste à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.