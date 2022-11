À l’écoute de ses clients et de ses clientes et à la recherche d’options de repas nutritifs et goûteux, SubwayMD Canada présente fièrement ses Bols de riz signature adoptés par Scottie Barnes.

Quatre Bols de riz signature, combinant légumes fraîchement préparés, sauces relevées et des protéines et des grains nourrissants, ont été ainsi créés : Poulet teriyaki aux oignons doux, Poulet croustillant, bacon et ranch au poivre, Végé déesse verte et Steak sud-ouest et avocat.

Leur format pratique permet de bien manger, peu importe où, peu importe quand.

Ces Bols de riz signature de SubwayMD Canada participent au succès du joueur des Raptors dont la personnalité démonstrative, l’énergie débordante et les valeurs qu’il véhicule plaisent aux adeptes de basket.

« Les aliments que je mange jouent un rôle énorme dans ma capacité à rester compétitif, dit-il, et les nouveaux Bols de riz signature sont une option extraordinaire pour tous ceux qui cherchent un repas rapide et délicieux. »

La suite logique

Le jeune joueur de basket de 21 ans se joint à Leylah Fernandez, joueuse de tennis professionnelle, ambassadrice québécoise de SubwayMD Canada qui, elle aussi, soigne son alimentation pour être au sommet de sa forme.

« Je me mets constamment au défi d’améliorer mon jeu et de perfectionner mes habiletés en essayant de nouvelles choses et en me rappelant de faire des choix judicieux quand vient le temps de manger, explique-t-elle. Je suis impatiente que les Canadiens découvrent ce qu’il y a de nouveau aux restaurants SubwayMD — qu’il s’agisse des protéines provenant d’animaux élevés dans les fermes canadiennes, des légumes fraîchement préparés, des fromages et des sauces. Je sais qu’ils seront impressionnés. »

Subway.com