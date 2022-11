BRUNET, Ronald



Le 10 novembre, à l'âge de 76 ans, Dad s'est envolé pour aller rejoindre sa Francine dans un paradis qui leur ressemble.Il laisse dans le deuil ses enfants Dominic (Chantal) et François (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Renée (André), son ami Pierre (France) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 novembre de 10h à 12h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.