BERGERON, Gabriel



À St-Bruno, subitement, le 26 octobre 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé Gabriel Bergeron. Il était le fils de feu Louis-Gilles Bergeron et de Suzanne Daveluy.Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères Camille Bolté (Monique Bérubé) et Georges Bolte, sa soeur Anne Bolté, ainsi que sa bonne amie Hélène Jutras, la grande famille des employés de Bricon et du Canadien National (CNR). Il laisse également neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 1559, Montarville, St-Bruno.Les funérailles auront lieu le samedi 26 novembre 2022, à 14h, à l'église paroissiale de St-Bruno au 1668 Montarville, suivra l'inhumation au cimetière de la paroisse de St-Basile- le-Grand.Des dons à la Croix Rouge en soutien à l'Ukraine seraient appréciés.Heures des visites: le vendredi 25 novembre 2022, de 14h à 17h et 19h à 21h, le samedi 26 novembre 2022 à compter 10h.