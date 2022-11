CHAUMONT, Jean-Marc



À Saint-Eustache, le 11 novembre 2022, à l'âge de 76 ans est décédé M. Jean-Marc Chaumont, époux de feu Lise Éthier (2021).Il laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Patricia), Caroline (Patrick) et Jean-François (Fanny), ainsi que ses petits-enfants, Alexandre, Marc-André, Samuel, Lauriane, Rosalie et Zoé, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 25 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, et samedi le 26 novembre dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.