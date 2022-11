D'ASTOUS, Lucienne



À Montréal, le dimanche 13 novembre 2022 est décédée, à l'âge de 91 ans, Lucienne D'Astous épouse de feu Rodolphe Voyer.L'ont précédée, ses soeurs et frères Béatrice, Bernadette, Carmen, Marguerite, Thérèse, Albert et Raymond.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, Robert (Julie), Carole, Sylvie et Line (Robert) ainsi que ses six petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, sa soeur Nicole (Yvon), son frère Claude (feu Denise), sa belle-soeur Lucienne, son beau-frère Wellie (feu Carmen) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 novembre de 11h à 17h au salon funéraire :Les funérailles auront lieu le lundi 28 novembre à 10h à l'église Saint-Grégoire-le-Grand située au 7950, rue Marquette à Montréal.