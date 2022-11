HAMELIN, Yves



À Saint-Eustache, le jeudi 10 novembre 2022, est décédé paisiblement à l'âge de 90 ans, M. Yves Hamelin de Saint-Placide à la suite d'une courte maladie.Il laisse dans le deuil ses 4 enfants, Johanne (Michel), Michelle (Valérie), Benoit et Louis (Sylvain), ainsi que sa conjointe Mme Jacqueline Prud'homme et ses trois enfants, Ginette, Richard et Benoit, ses trois petits-enfants, Sandra, Émilie et Samuel. Il laisse également sa première épouse Mme Claire Brisebois, neveux et nièces et plusieurs amis.Homme très actif et très proche de sa famille, amant de la nature et de ses beautés, friand de voyage, il était aussi très impliqué dans sa communauté de Saint-Placide et de sa paroisse. Membre du club des bons vivants, marguillier, membre de la chorale de l'église de Saint Placide pendant plusieurs années, il était aussi dans l'organisation du " FestiVents ". Vendeur d'assurances pour la Great West Life, il a su faire beaucoup de rencontre.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 novembre dès 10h en l'église de Saint-Placide, suivi des funérailles à 11h.Sous la direction du complexe funéraire :