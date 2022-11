BERGERON (née BÉLANGER)

Françoise



À Montréal, le lundi 14 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédée Françoise Bélanger, veuve de Jean Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roland, Linda (Marc Dansereau), Sylvie (Marc-André Hétu) et Éric, ses petits-enfants Vincent, Charlotte, Gabriel et Marc-Olivier, son frère Georges Bélanger (et son épouse Louise Hurteau) ainsi que plusieurs autres parents et amis.