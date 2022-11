Comment maintenir une alimentation saine et économique

Le coût du panier d’épicerie en a pris pour son rhume dernièrement. Mais en modifiant un peu ses habitudes, on peut tout de même s’en sortir sans trop faire souffrir son portefeuille.

L’augmentation du prix des aliments ne laisse personne indifférent, et plusieurs cherchent des moyens pour continuer de bien s’alimenter sans se ruiner. Pour vous y aider, voici quelques trucs ou habitudes à incorporer à votre quotidien.

1. Une bonne planification

Au Canada, une famille gaspillerait en moyenne l’équivalent de 1 100 $[1] en nourriture par an. Dans notre province, ce chiffre grimperait jusqu’à 1 300 $! Pour en avoir pour son argent, la clé réside dans l’organisation! Essayez de planifier vos repas pour la semaine ou au moins pour une bonne partie de celle-ci.

2. Une épicerie réfléchie

Si possible, faites votre planification en regardant votre circulaire. Vous pourrez ainsi concocter vos repas en fonction des aliments en rabais et épargner davantage. Également, plusieurs recettes sont flexibles quant à la viande à utiliser. Selon les rabais, vous pouvez donc remplacer du bœuf par du porc, par exemple, ou par une protéine végétale.



3. Garnir son garde-manger

Si vous êtes en mesure de le faire, essayez aussi d’acheter plusieurs fois le même aliment non périssable en rabais. Cela vous permettra de vous créer une petite réserve. S’il s’agit de légumes ou de fruits, vous pouvez toujours les couper à l’avance et les congeler en prévision d’une recette. Même chose pour la viande : privilégiez les formats familiaux.



4. Cuisiner efficacement

Évidemment, pour manger sainement et à moindre coût, il vous faudra cuisiner. Si ce n’est pas votre tâche préférée ou que vous manquez de temps, faites au moins une recette en double et congelez la moitié. Cela vous fera un repas vite fait, économique et santé lorsque vous n’aurez pas le temps ou l’envie de cuisiner.

Également, identifiez les aliments que vous pouvez utiliser pour une ou plusieurs recettes. Par exemple : faites cuire davantage de riz pour accompagner votre repas de poisson de ce soir et incorporez le restant dans une soupe aux légumes et au poulet maison, le lendemain.

Dernier conseil : ne faites jamais l’épicerie lorsque vous avez faim! Il sera plus facile de vous en tenir à votre liste d’épicerie et de ne pas acheter des repas préparés que vous pourriez vous faire vous-même ou des aliments transformés.

