Croyez-vous que cet homme soit pour moi ?

J’ai eu une vie amoureuse en dents de scie, et rendue à presque 50 ans maintenant, je ne vois pas le jour où les choses vont s’arranger sur ce plan. C’est comme si je choisissais toujours le mauvais numéro. Celui qui va me faire souffrir. Au point que j’en étais arrivée à penser que je ne méritais pas d’être aimée. Mais voilà qu’en septembre 2022, post-pandémie, j’ai fait la connaissance d’un type merveilleux qui se disait prêt à s’engager dans une vie à deux avec moi.

Comme je me relevais à peine d’une séparation douloureuse qui m’avait conduite à me barricader dans un refus quasi total des hommes, nos débuts ensemble furent lents. Je me méfiais et il le sentait. Mais il a tenu bon et cheminé avec moi à mon rythme. Quand on a célébré nos deux mois de fréquentation au début novembre, il m’a dit, assez brusquement d’ailleurs, que désormais il comptait que j’accepte de cohabiter avec lui dans les plus brefs délais.

La compréhension dont il avait fait preuve envers moi avait assez duré selon lui, et si je n’obtempérais pas au plus vite, ce serait fini entre nous, m’a-t-il lancé ce soir-là. Ça m’a jetée par terre tellement je ne l’avais pas vu venir. Je lui ai demandé quelques jours de réflexion pour me faire une idée. Il a refusé sur le champ de m’accorder ce délai. C’était maintenant ou jamais. Selon lui, si j’étais sa véritable âme sœur, jamais je n’aurais dû avoir d’hésitation à m’engager avec lui.

J’étais si sonnée que je l’ai laissé partir de chez moi sans réagir. Et depuis, je n’ai plus eu de nouvelles de lui. C’est le silence total. Mes essais pour le contacter, au téléphone ou par courriel, n’ont rien donné. Je n’en reviens pas de m’être encore une fois trompée sur un homme. Mais cette fois, c’est de la mauvaise façon, puisque lui voulait de moi, mais que c’est moi qui ai manqué de courage pour foncer avec lui.

Comment corriger ma bévue s’il ne me donne pas la chance de m’amender ? Ma chum de fille me dit qu’effectivement, deux mois, ça aurait dû être suffisant pour l’évaluer, et que c’est ma faute d’avoir laissé fuir un candidat aussi intéressant que lui. Quoi faire dans les circonstances ? Devrais-je courir après lui de toutes les manières possibles ? Ou suis-je mieux de laisser le temps faire son œuvre, et peut-être lui donner l’idée que dans le fond, c’est la prudence qui m’a guidée, et que cela est suffisant pour lui prouver que je suis la femme de sa vie ?

Fille perdue

Qu’est-ce qui vous fait croire que vous avez mal évalué ce garçon et que la faute de la rupture vous revient ? Un homme qui aime sincèrement ne part pas comme ça du jour au lendemain sans donner d’adresse. Après seulement deux mois de fréquentation, c’est une manière totalement enfantine de réagir à votre refus de vous engager dans une vie à deux.

Il est toujours difficile d’être certain à 100 % d’un choix amoureux. Seul le temps qui passe et qui fait perdurer la relation vient nous conforter sur la solidité de celle-ci. Mais je doute fort qu’un amoureux soit sincère s’il fonctionne par ultimatum comme ce garçon l’a fait avec vous.

Dites-vous que la prudence favorise normalement la réflexion nécessaire pour mener quelqu’un à faire les bons choix, et qu’un ultimatum jeté à la face d’une personne, comme ce fut votre cas, pour obliger celle-ci à prendre une décision rapide, n’est pas le signe d’une grande maturité de la part de celui ou celle qui utilise cette tactique pour obtenir un résultat. S’ajoutant à cela le fait que ce monsieur a coupé toute possibilité de contact de vous à lui, à votre place, je remercierais le ciel de vous avoir inspirée d’user de prudence à son endroit.