HAGEN, Margaret



À Laval, le lundi 14 novembre 2022 est décédée, à l'âge de 89 ans, Margaret Hagen, épouse de feu Jean Cimon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gail, Sharron (Terry) et Steve (Georgia); ses petits-enfants Sofia, Chloe et Alexander; son beau-frère Pierre (Pauline), son neveu Stéphane et sa nièce Chantal et ses enfants Nicolas et Alicia, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 26 novembre 2022 de 10h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.Des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.