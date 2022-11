LIPPÉ, Bernard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Bernard Lippé, survenu le 21 octobre 2022, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de feu madame Suzanne Cadieux.Il laisse dans le deuil son fils Junior (Nathalie), ses petits-enfants Gabrielle et Maude, sa belle-mère Thérèse, son beau-frère Marino et sa belle-soeur Francine, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 novembre 2022, de 12h à 14h à laUne cérémonie sera célébrée à 14h en la Chapelle de la Résidence funéraire Laval.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via l'avis de décès sur le site de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la santé.La famille tient à remercier l'équipe des soins de Cité de la santé de Laval.