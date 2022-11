TURCOTTE, Sylvain



À Sainte-Thérèse, le vendredi 4 novembre 2022, est décédé, à l'âge de 67 ans, M. Sylvain Turcotte, entouré de sa femme et de ses filles.Il laisse derrière lui sa femme Claudette Simard, ses filles Magali (Carlinton), Maude (Mathieu) et Mira (Simon), ses petits-enfants Anaïs, Jazmine, Nathan, Elliott, Liam, Ophélie, Ellie-Rose et Noam, sa mère Stella Talbot, ses frères Julien (Lise), Daniel (Josée), Luc (Maryse) et Stéphan (Marie), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:ROSEMÈRE (QC) J7A 3R8le samedi 10 décembre de 13h à 16h. Un hommage lui sera rendu au salon, la même journée à 16h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.