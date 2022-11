LECAULT, Germain



Au Manoir St-Eustache, le 9 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Germain Lecault. Il était le fils de feu Georges Lecault et de feu Germaine Dubois. Il était l'époux de feu Mme Stella Sauvé.Il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Jean-Claude Paradis), Berchmans (Danielle O'Sullivan), Mathieu (Ginette Lafrance) et Pascal (Jeannette Hernandez), ses 10 petits-enfants, son beau-frère Raynald Desjardins, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7R 1Y2Tél. 514-871-2020www.dignitequebec.comle mercredi 30 novembre 2022 de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu le jeudi 1er décembre à 11h en l'église St-Eustache. La famille vous accueillera dès 10h pour les condoléances.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Manoir St-Eustache pour les bons soins prodigués.Prière de ne pas envoyer de fleurs. En lieu et place, un don en sa mémoire peut être fait à l'un ou l'autre des organismes suivants:1. Don au club des Petits déjeuners:/clubdejeuners/DONWEBIND/2. Des dons en espèces seront recueillis sur place au moment des funérailles dans une boîte prévue à cet effet. L'ensemble des dons viendra soutenir un orphelinat en Haïti "One Way Children's Home". Cette institution, soutenue par le défunt et sa famille depuis de nombreuses années, fait une réelle différence en offrant un milieu de vie et une vraie famille à une quarantaine d'enfants dans le besoin.Les souvenirs et condoléances pour la famille Lecault peuvent être partagés sur