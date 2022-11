Djokovic: pour une place dans l’histoire... et un énorme chèque

TURIN | Novak Djokovic pourrait une fois de plus laisser sa trace dans l’histoire du tennis s’il venait à remporter le titre à la finale de l’ATP, qui se conclura dimanche à Turin.

Avec un sixième sacre – en huit finales –, le Serbe égalerait la marque de l’illustre Roger Federer.

Samedi, même si, de son propre aveu, il n’était pas au meilleur de sa forme après sa bataille de plus de 3 h face à Daniil Medvedev, la veille, l’ancien numéro 1 mondial a vaincu Taylor Fritz en deux manches de 7-6 (5) et 7-6 (6).

Deux manches durant lesquelles les joueurs se sont chaque fois échangés des bris de services. Deux sets durant lesquels Djokovic s’est aussi servi de son immense expérience pour prévaloir aux dépens d’un joueur qui en était à sa première participation au championnat de fin de saison.

«J’aime le fait que j’aie été capable de gagner contre Medvedev au terme d’une longue bagarre, puis de revenir le jour suivant, sans avoir eu trop de temps pour récupérer, et de battre Fritz en deux manches serrées», s’est réjoui le vainqueur.

Heureux d’y être encore

Au premier bris d’égalité, «Djoko» a obtenu sa première balle de set sur le puissant service de Fritz. Un immense coup droit gagnant du Serbe a complètement déjoué l’Américain.

Le septième favori en Italie a retraité au vestiaire entre les deux manche. Quand il est revenu sur le court, le momentum avait changé de camp. Fritz l’a brisé d’entrée de jeu.

Et l’Américain semblait bien en contrôle de ce set, dictant le jeu en fond de terrain comme il l’avait fait face à Félix Auger-Aliassime dans ce match sans lendemain disputé jeudi.

Mais Fritz, qualifié pour ce tournoi en vertu du forfait de Carlos Alcaraz, a tremblé au pire moment. À 5-4, c’était 30-30 sur son service quand un partisan assis dans les gradins a crié en plein point. Le joueur de 25 ans a alors bousillé un revers et offert une balle de bris à Djokovic.

Fort de près de deux décennies d’expérience sur le circuit, le «Djoker» n’allait pas laisser filer si belle occasion. Au son des «Nole! Nole!» qui résonnaient dans le Pala Alpitour, il a recollé à 5-5, puis a remporté le match au terme d’un bris d’égalité fort disputé.

«J’espérais me retrouver [à nouveau en finale], a admis Djokovic, qui n’avait plus atteint ce stade du tournoi depuis quatre ans. Je suis vraiment heureux d’avoir la chance de me battre pour un autre trophée, l’un des plus importants qui existe dans notre sport.»

Il y a Novak... et les autres

Cette finale à Turin est la cerise sur le sundae pour Djokovic, qui n’a disputé que 12 tournois cette saison. Non-vacciné contre la COVID-19, il a raté plusieurs tournois de la série Masters, dont Indian Wells, Miami, Montréal et Cincinnati, ainsi que l’Open d’Australie et le US Open.

Malgré tout, le joueur de 35 ans est actuellement huitième mondial et il a encore ses chances de déloger Félix, qui pour l’instant virtuellement cinquième.

«Quand Novak joue, il est le meilleur, a concédé Fritz après le match. Il n’existe aucun doute à ce sujet. Lorsqu’il n’est pas là, ce qui est arrivé souvent cette année, on voit beaucoup de résultats différents.»

«Tous les autres joueurs affichent un niveau extrêmement semblable et la victoire revient à celui qui joue le mieux cette semaine-là, aux conditions du terrain», a continué le huitième favori.

«N’oubliez pas d’où je viens»

Et cette semaine, Djokovic est là, dominant comme l’a relevé Fritz. Puisqu’il est demeuré invaincu durant la phase des groupes, le Serbe touchera 6,4 millions de dollars canadiens s’il l’emporte dimanche, face à Casper Ruud ou à Andrey Rublev.

S’il avait perdu un match dans le groupe rouge, il aurait dû se «contenter» d’un magot de 2,95 M$, advenant une victoire en finale.

Grâce notamment à ses 21 trophées en Grand Chelem et ses 69 autres titres sur le circuit, «Djoko» a déjà empoché plus de 214 M$ depuis le début de sa carrière.

Questionné à savoir si l’argent constituait une source de motivation pour lui, le joueur le plus dominant de la dernière décennie s’est lancé dans une longue explication, rappelant qu’il a grandi durant la guerre en Yougoslavie, au milieu des années 1990.

«Je ne tiens rien pour acquis, a affirmé Djokovic. Je sais ce que c’est que de vivre de grandir dans une famille de cinq personnes, de ne rien avoir sur la table, à cause de la guerre, des restrictions.»

«J’ai connu le contraire [de la richesse], a-t-il continué. Ça m’aide dans la vie, car j’apprécie davantage tout ce qui m’arrive.»

Mais, a-t-il tenu à rappeler «chaque euro [ou dollars] que j’ai gagné, ce fut grâce à beaucoup de travail, de sueur et de larmes».