TURGEON, Jean-Robert



À la Maison Victor-Gadbois, le 15 octobre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Jean-Robert Turgeon, époux de Monique Mathieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses garçons André (Nathalie Toupin), Marc (Sonia Freeman) et Jean-Sébastien, ses petits-enfants Pierre-Alexandre, Alycia, François-Xavier, Lori, Hugo, Juliette et Rosalie, ses frères Germain, Noël (Huguette Sénécal), Paul (Lisette Richard) et Alain (Nicole Mailloux) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 25 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 26 novembre dès 9h.Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3H4.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à : La Maison Victor-Gadbois,1000 rue Chabot, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc, J3G 0R8.maisonvictor-gadbois.com