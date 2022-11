LORRAIN, Jean



journaliste, imprésario et correspondant a quitté l'arrière scène du monde artistique le 3 novembre dernier.Ayant habité plus de 10 ans à Hollywood, Jean a côtoyé les grands de ce monde, tant québécois, français qu'américains.Une exposition commémorative de ses souvenirs aura lieu au printemps 2023. Les détails seront publiés ultérieurement sur la page Facebook en mémoire de Jean.Outre sa soeur Micheline (Tony) et les membres de sa famille, il laisse dans le deuil de nombreux amis de la France, de Los Angeles et du Québec, collègues et ses amis de longue date, entre autres, Roger Sylvain, Claire Chalouh, Jacques Laroche et Carole Mondello.La famille tient à remercier très sincèrement le personnel soignant du CHUM et du Carrefour Fleury qui, à chaque jour, mérite notre admiration.Au lieu de fleurs, un don au Chaînon serait apprécié en sa mémoire.