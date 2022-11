BÉLAIR, Marcel



À Saint-Colomban, le 14 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé dans son sommeil M. Marcel Bélair, époux de Mme Micheline St-Onge.Outre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil sa belle-fille Lizanne (Sylvain), ses belles-soeurs Pierrette et Jeannine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 novembre 2022 de 14h à 17h au salon de la :Une liturgie aura lieu au salon cette même journée, à 16h30.