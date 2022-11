Expédition secrète vers Oak Island

Hervé Gagnon, considéré comme le maître du thriller ésotérique, fait un retour aux sources avec deux mythes puissants qui alimentent l’imaginaire collectif depuis très longtemps : le trésor des Templiers et les origines de la franc-maçonnerie. Arcadia, premier tome de la nouvelle série intitulée Sanctuaire, gravite autour de la légende voulant qu’avant sa chute, l’Ordre du Temple ait organisé le transfert de ses trésors en Amérique. Plus précisément, sur Oak Island, en Nouvelle-Écosse.

Ce roman d’aventures est donc le plus récent titre d’un grand cycle templier amorcé en 2010 avec Damné, suivi de Vérité et enfin de La mort du temple. Arcadia reprend la partie inexplorée de l’intrigue originale : le sort du trésor mené à La Rochelle par Hugues de Malemort.

Dans cette nouvelle épopée, 15 hommes et 15 femmes menés par Matthieu de Conneilles traversent l’Atlantique – avec les périls que cela comporte –, s’adaptent à une nouvelle vie en terre inconnue et cachent leur trésor dans un puits rempli de pièges.

Hervé Gagnon, en entrevue, explique que l’écriture d’Arcadia s’est d’abord faite avec difficulté, en mode « thriller ésotérique ».

« Je trouvais que je n’avais pas beaucoup de bases pour l’aspect ésotérique. J’étais dans le huis clos, j’étais avec des Templiers, qui ont beau être habillés et agir en Templiers, qui sont dans une terre inconnue, qui font face à des dangers qu’ils ne connaissent pas... Je ne m’étais pas aperçu que j’étais en train d’écrire un roman d’aventures, tout simplement ! Tout ce que j’ai fait a toujours eu une forte composante de roman d’aventures. »

Photo courtoisie

À partir du moment où il a réalisé cela, tout s’est mis à débouler, avec quantité d’énigmes à résoudre. Le bonheur total ! « J’ai été chercher tout ce que j’avais de symboles ésotériques, toute la symbolique du centre dans la symbolique maçonnique. J’ai eu du fun ! »

Le fameux trésor

Mais d’où part cette fameuse histoire de trésor à Oak Island, dont la télé s’est emparée en faisant une série très connue ?

« Une légende dit que le prince Henry Sinclair aurait vogué vers la Nouvelle-Écosse en 1398 en utilisant les cartes des frères Zeno », explique l’écrivain.

« Mais en fait, les cartes des frères Zeno n’existent plus, on n’en connaît que des copies. Mais semble-t-il que les cartes des frères Zeno indiquaient la latitude et la longitude. Grâce à ça, ils se seraient rendus jusqu’en Nouvelle-Écosse. Et on a trouvé certains vestiges qui sont un peu étonnants. »

Par exemple, quelques pétroglyphes représentant des chevaliers ont été trouvés sur des roches, avec des armoiries de certaines familles templières connues. Des pièces de monnaie du 14e siècle ont été trouvées sur la plage de Mahone Bay.

« Ça reste anecdotique et pour un historien, c’est pas des preuves », rappelle Hervé Gagnon. « Pour un romancier, ça devient une motivation, une base. La mauvaise Histoire fait des maudites bonnes intrigues ! »

Hervé Gagnon détient un Ph. D. en histoire et deux maîtrises (muséologie et histoire).

Après avoir œuvré dans la mise en valeur du patrimoine et l’enseignement universitaire, il se consacre essentiellement à l’écriture.

Ses livres ont été maintes fois récompensés. Il a entre autres reçu le prix Arthur-Ellis pour le meilleur polar en français au Canada en 2018.

Un second tome est prévu en 2023.

EXTRAIT

« Quinze hommes et quinze femmes : 15 et 15. Il ne fallait pas être un luminaire pour en conclure que, quelle que soit la destination de l’expédition, l’Ordre considérait manifestement que le groupe allait devoir se... renouveler. L’idée lui répugnait en même temps qu’elle le titillait. Au diable le vœu de chasteté, pourtant sacré. Même pour le chapelain ! La réalité l’avait soudain frappé de plein fouet : ils s’en allaient fonder une colonie. Dieu seul savait où. »