L'ÉCUYER, Yves



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Yves L'Écuyer, survenu le 25 octobre 2022, à l'âge de 79 ans. Il était l'époux de feu Mme Raymonde Cormier.Il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Denis) et Benoît (Dolorès), ses petits-enfants Fred-Eric, Daphnée et Jordan, son frère et sa soeur Serge et Carole ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 novembre 2022, de 12h à 17h à la