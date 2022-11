HÉMOND, Robert



À Montréal, le 9 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé paisiblement entouré de sa famille monsieur Robert Hémond, époux de madame Lorraine Lapierre.Monsieur Hémond a oeuvré dans le domaine bancaire et a complété sa belle carrière à la HSBC.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses filles Danielle (Pierre), Christiane (Suzanne), son fils Robert (Élyse), ses petits-enfants: Annie (Bradley), Marjolaine (Manuel, Luca et Alice), Gabrielle (Brook) et Philippe (Béatrice), son frère Jean, sa belle-soeur Suzanne, ses beaux-frères Denis et Gilles ainsi que plusieurs parents et amis.Il a rejoint ses soeurs Thérèse et Claudette ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères qui l'ont précédé.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 décembre 2022 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille aimerait souligner les bons soins reçus à l'hôpital Jean-Talon pendant les dernières semaines de sa vie.Un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur où il a oeuvré au sein du conseil d'administration plusieurs années serait apprécié.