Guerre sans merci entre géants des télécoms

TELUS a voulu faire avorter la fusion de ses rivaux Rogers et Shaw et torpiller le rachat de Freedom Mobile par Québecor, dans une bataille où des milliards sont en jeu et où tous les coups sont permis.

Le géant des télécommunications TELUS a admis, lors d’une présentation devant le Tribunal de la concurrence, avoir mis sur pied le Projet Fox pour faire avorter la fusion de ses rivaux Rogers Communications et Shaw Communications, en plus de tenter d’empêcher le rachat de Freedom Mobile par Québecor, rapportait lundi le Globe and Mail.

Pour Québecor (Vidéotron), cet achat lui permettrait de percer l’Ouest canadien, une menace pour TELUS qui domine ce marché.

Québecor « dangereux »

Les dirigeants de TELUS auraient tenté d’influencer le gouvernement en faisant notamment valoir qu’il serait « dangereux » que Québecor se porte acquéreur de Freedom Mobile.

Parmi ses manœuvres, TELUS a tenté de rencontrer des dirigeants politiques pour les persuader de rejeter la prise de contrôle. L’entreprise a également tenté de « placer » des idées et des éléments d’argumentaire sur les plateformes des partis des libéraux, des conservateurs et des néo-démocrates pendant les campagnes électorales, selon le Financial Post, qui cite des documents internes de TELUS.

C’est le plus récent chapitre d’une saga judiciaire qui dure depuis près de deux ans, alors que Rogers Communications annonçait son intention d’acquérir son rival Shaw Communications pour 26 milliards $ le 13 mars 2021.

Rogers tente de mettre la main sur Shaw dans une transaction qui permettrait de créer un mastodonte des télécommunications au Canada. Mais le Bureau de la concurrence soutient que cette acquisition réduirait la concurrence dans le secteur et ferait monter les prix pour les consommateurs. Tout ce beau monde est maintenant réuni devant le Tribunal de la concurrence pour régler leurs comptes. Il s’agit de la plus importante affaire jamais entendue par ce tribunal.

Pour qu’une telle transaction ait lieu, elle doit passer le test de trois instances réglementaires : le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, et le Bureau de la concurrence. Le CRTC a donné son aval à la transaction en mars 2022. Le ministère de l’Innovation a quant à lui imposé des conditions, mais le Bureau de la concurrence, de son côté, tient mordicus à bloquer le projet.

Si l’accord n’est pas scellé d’ici la fin de l’année, Rogers devra payer à ses détenteurs d’obligations plus de 250 M$ CA dans le cadre d’un accord antérieur, a mentionné l’entreprise, lors du dévoilement de ses résultats au début du mois.

Des visées dans l’Ouest

La vente de Freedom Mobile, propriété de Shaw, à Vidéotron en août dernier visait justement à répondre aux préoccupations soulevées par le commissaire de la concurrence et par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. En vertu de l’entente, évaluée à 2,85 milliards $, Québecor achèterait tous les clients sans fil et internet de Freedom et l’ensemble de l’infrastructure, du spectre et des points de vente de Freedom. Québecor pourrait ainsi étendre ses opérations sans fil à travers le pays.

L’audience devant le Tribunal de la concurrence devrait durer quatre semaines, avec des plaidoiries prévues pour la mi-décembre.

Une chronologie des rebondissements

Mars 2021 : Rogers veut acheter Shaw pour 26 milliards $

Rogers veut acheter Shaw pour 26 milliards $ Mars 2022 : L’entente est approuvée par le CRTC

L’entente est approuvée par le CRTC Mai 2022 : Le Bureau de la concurrence bloque la transaction

Le Bureau de la concurrence bloque la transaction Août 2022 : Québecor annonce le rachat de Freedom Mobile, propriété de Shaw

Québecor annonce le rachat de Freedom Mobile, propriété de Shaw Octobre 2022 : Ottawa rejette un volet important de la fusion Rogers-Shaw

Ottawa rejette un volet important de la fusion Rogers-Shaw Octobre 2022 : Québecor accepte les conditions imposées par Ottawa pour la fusion Rogers-Shaw

Québecor accepte les conditions imposées par Ottawa pour la fusion Rogers-Shaw Octobre 2022 : Échec de la médiation entre Rogers, Shaw et le Bureau de la concurrence

Échec de la médiation entre Rogers, Shaw et le Bureau de la concurrence Novembre 2022 : Audiences devant le Tribunal de la concurrence