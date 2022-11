«Il était une fois 2»: le conte de fées d’Amy Adams et Patrick Dempsey

Il y a 15 ans, Amy Adams et Patrick Dempsey vivaient un conte de fées atypique à New York. Aujourd’hui, ils prennent la route de la banlieue, mais leur vie n’est pas toute rose...

«Il était une fois 2» se déroule 10 ans après les événements du premier long métrage. Giselle est bien sûr toujours mariée à Robert (Patrick Dempsey), et elle est également la belle-mère de Morgan (Gabriella Baldacchino), aujourd’hui adolescente, en plus d’être la mère de la petite Sophia. Comme la famille n’en peut plus de la Grosse Pomme, Giselle souhaite «une vie de conte de fées». Malheureusement pour elle – et heureusement pour les spectateurs – elle va accumuler les erreurs et deviendra une méchante belle-mère pour la pauvre adolescente.

C’est d’ailleurs le point de départ de ce long métrage à l’humeur joyeuse qui inaugure la période des Fêtes puisqu’il est présenté via Disney+ dès le 18 novembre. Le réalisateur Adam Shankman n’a pas caché que la suite avait été longue à venir... jusqu’à tant qu’il trouve son idée de base.

«J’ai alors demandé [aux studios] s’ils réalisaient que Giselle était désormais la belle-mère. Et c’est devenu la base, la chose la plus évidente, surtout quand on considère que sa belle-fille est une adolescente qui ne croit plus en la magie», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse à laquelle l’Agence QMI a participé.

Et comme le cinéaste, ami d’Amy Adams, amoureux de Disney et des comédies musicales voulait absolument retrouver l’actrice sur un plateau, «Il était une fois 2» s’est concrétisé.

«Giselle évoluait du début à la fin du premier film. Je voulais voir jusqu’où nous pouvions pousser son cheminement après 10 ans, tout en la gardant ancrée dans la vérité de ses sentiments actuels, sans qu’elle perde sa joie et sa naïveté. Tout ce que j’aimais de Giselle dans le long métrage précédent est encore présent, et c’est ce qui la fait évoluer. En plus, c’était amusant de retrouver tout le monde.»

Tout le monde ? Oui... ou presque. On retrouve évidemment Patrick Dempsey en Robert – qui va d’ailleurs découvrir le monde d’Andalasia –, James Marsden enfile de nouveau son costume de prince Edward et Idina Menzel redevient Nancy – et est désormais mariée à Edward.

Idina Menzel a enfin eu droit à une chanson... les deux pièces composées par Alan Menken qu’elle avait enregistrées pour le premier film avaient été coupées au montage.

Et, puisque son personnage de Nancy est l’épouse d’Edward, elle est donc désormais reine d’Andalasia. «Mon personnage connaît un changement radical, elle n’est plus la New-Yorkaise cynique. Ça a d’ailleurs été tout un défi de lui trouver son équilibre. J’ai passé beaucoup de temps à demander à Adam jusqu’où elle avait perdu son accent new-yorkais et jusqu’où le pays enchanté avait déteint sur elle.»

«Au début, Robert est à peu près le même qu’à l’époque, même s’il essaye d’équilibrer sa vie entre son nouveau bébé et sa fille. De rentrer dans l’aspect plus grand que nature du film a été libérateur et vraiment amusant.»

Outre Idina Menzel, Patrick Dempsey chante! «D’apprendre les paroles et les pas de danse a été une expérience extraordinaire et quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant», a-t-il tenu à souligner.

«On éprouve vraiment une émotion particulière quand on chante. Et c’était tellement agréable de se retrouver dans un monde de conte de fées pendant le tournage. Ce rôle m’a également donné la possibilité de jouer un personnage à la gamme très large, ce dont je n’ai pas l’habitude.»