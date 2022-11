La carrière de Luc De Larochellière en cinq photos souvenirs

Trois par trois

Photo d’archives

Luc en 1989. À 22 ans, il était déjà devenu un incontournable de la chanson d’ici, avec son premier album Amère America qui s’envolera à plus de 50 000 exemplaires. Quelques mois plus tard, il remportait trois prix Félix au gala de l’ADISQ, lui qui avait reçu, trois ans plus tôt, trois prix au Festival de la chanson de Granby.

Complices de toujours

Photo d’archives

Au début des années 90, avec son ami le musicien-réalisateur-gérant Marc Pérusse (le frère de François). Ils font de la musique ensemble depuis le début de l’aventure, depuis les grands succès Amère America et Sauvez mon âme. Ils sont encore aujourd’hui des grands complices et à nouveau réunis sur scène pour la tournée actuelle, Rhapsodie lavalloise.

L’idole

Photo d’archives

Septembre 1990. Luc lançait son second album, Sauvez mon âme, qui sera encore plus populaire que le premier avec quelque 100 000 exemplaires vendus au Québec seulement. Ses textes engagés, sa musique entraînante (Cash City) ou à fleur de peau (Si fragile) lui valent le succès ici comme en France et les jeunes se reconnaissent en lui.

Spectacle mémorable

Photo d’archives

Lors d’une entrevue pour les Francofolies de Montréal en 1992, il y a 30 ans. Le jeune chanteur de 26 ans se préparait pour un événement très spécial, Sauvez mon âge... La dernière scène, le dernier show de son immense tournée, après 250 représentations. Ce soir-là, ses musiciens et lui avaient mis le paquet.

Encore des succès

Photo d’archives

Années 90, le chanteur voguait sur le succès de son prodigieux début de carrière et de nouveaux succès s’ajoutaient tels Si j’te disais reviens en 1993 et Les nouveaux héros deux ans plus tard. Luc n’avait pas dit son dernier mot. Un autre gros hit l’attendait au détour des années 2000, Quelque chose d’animal.