La Chine et la Russie veulent un monde «où la force fait le droit»

La Chine et la Russie veulent un monde où la force est utilisée pour résoudre les différends, a averti samedi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, promettant que les États-Unis continueraient à défendre le droit international.

«Pékin, comme Moscou, cherche à obtenir un monde où la force fait le droit, où les différends sont résolus par la force et où les autocrates peuvent étouffer la flamme de la liberté», a-t-il déclaré lors du Forum international sur la sécurité de Halifax, au Canada.

La guerre de Moscou contre Kyïv «a mis en évidence le défi auquel nous sommes confrontés dans la région indopacifique», a déclaré M. Austin évoquant les «pressions» de la Chine dans cette zone.

«Il y a toujours des règles dans la guerre. Et si une grande puissance peut faire fi de ces règles, elle encourage les autres à défier le droit international et les normes internationales», a-t-il déclaré, dressant un parallèle entre la Chine et la Russie.

«Nous sommes déterminés à défendre ces règles - et en particulier le principe fondamental de l'immunité des non-combattants», a encore ajouté Lloyd Austin.

Pour ce dernier, les efforts de Moscou pour obtenir le soutien de pays tels que l'Iran et la Corée du Nord créent de nouveaux défis de sécurité pour les États-Unis et leurs alliés.

«La Russie s'est tournée vers l'Iran et la Corée du Nord pour appuyer son attaque de l'Ukraine, notamment en utilisant des drones iraniens pour tuer des civils ukrainiens», a-t-il notamment déclaré.

La Maison-Blanche a affirmé en octobre que des militaires iraniens se trouvent «sur le terrain en Crimée» pour aider les forces russes à mener des attaques à l'aide de drones, ce que dément l'Iran.

«L'invasion de la Russie offre un aperçu d'un possible monde dominé par la tyrannie et les bouleversements dans lequel aucun d'entre nous ne voudrait vivre», a déclaré M. Austin.