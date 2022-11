Qatar 2022: le Canada est de retour au Mondial de soccer après 36 ans

Le Canada participe à la Coupe du monde de soccer pour la première fois en 36 ans et vous avez le droit de rêver.

Même si les Canadiens se retrouvent dans un groupe difficile avec la Belgique, la Croatie et le Maroc, ils ont du panache, du talent et de la confiance, et c’est tout ce qu’il faut, parfois, pour réaliser un petit miracle.

On a devant nous la formation la plus talentueuse du pays depuis la création du Mondial et il s’agit d’une génération qui sera fort probablement encore meilleure lors du prochain tournoi qui sera présenté en Amérique du Nord, en 2026.

Alors oui, même si ça sera une mission de très grande taille, il est possible de rêver, parce qu’un moment de brillance par Alphonso Davies, Jonathan David ou Ismaël Koné (pourquoi pas ?) et la destinée du Canada dans de cette compétition pourrait être radicalement modifiée.

Retour en arrière

Cette sélection 2022 de l’unifolié s’est qualifiée avec aplomb en terminant au premier rang du tournoi de qualification de la CONCACAF. Mais avant ça, il y a eu 1986.

En effet, un peu contre toute attente, le Canada a participé à sa première Coupe du monde il y a 36 ans et le chemin pour s’y rendre a été plutôt folklorique et l’issue attendue.

À l’époque, le Canada était encore une nation mono-sportive où le hockey était dominant et le soccer était souvent considéré comme un sport d’immigrants.

Ce club de 1986 a semé une graine. Elle aura mis plus de 30 ans à germer, mais c’était le début de quelque chose.

Blanchi

Pour reprendre un cliché, le Canada était sans doute allé à la Coupe du monde de 1986, au Mexique, pour apprendre. Certains joueurs avaient un autre emploi pour subvenir à leurs besoins et n’étaient pas des joueurs professionnels.

Aujourd’hui, le pays compte sur de jeunes athlètes qui sont déjà parmi les excellents joueurs de leur circuit en Europe.

Davies est l’un des meilleurs latéraux gauches du monde à seulement 22 ans, et à 22 ans lui aussi, David est un marqueur hors pair de la Ligue 1, en France, tout juste derrière les vedettes Kylian Mbappé et Neymar.

Le monde a donc bien changé parce que cette fois-ci, on ne se demande pas si le Canada va parvenir à inscrire un but, ce qu’il n’avait pas été en mesure de faire en trois matchs de groupe au Mexique en 1986.

Non. Cette fois-ci, on se demande surtout qui sera l’auteur du premier filet de l’histoire du Canada au Mondial. Cette fois-ci, on se demande si la nation à la feuille d’érable remportera un match et contre qui elle pourrait le faire.

Controverses

Mais il y a une ombre au tableau, car ce Mondial, qui se mettra en branle demain, est décriée depuis plusieurs années parce qu’elle est synonyme de controverses sur les plans humains et environnementaux.

En effet, le journal britannique The Guardian a compté les morts par milliers parmi les travailleurs étrangers qui ont contribué à construire les stades et les infrastructures qataris.

Les droits des femmes et de la communauté LGBTQ+ sont également bafoués.

Des groupes environnementaux ont aussi critiqué la décision de climatiser des stades, s’inquiétant des impacts sur la planète.

Il y a eu de nombreux appels au boycottage dans les mois et semaines qui ont précédé la tenue de l’événement, qui est aussi soupçonné d’avoir été obtenu par la corruption.

Mais ce premier Mondial tenu en Arabie aura bel et bien lieu dans le désert et il y a toutes les raisons de croire qu’il sera mémorable à bien des égards.