Le renseignement canadien enquête sur des menaces de mort provenant d’Iran

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a indiqué qu’il enquêtait sur des menaces de mort émanant d’Iran qui viseraient des dissidents du régime islamique établis au Canada.

«Le SCRS est au courant que des acteurs d’État hostile, incluant la République islamique d’Iran, surveillent et intimident des communautés canadiennes, particulièrement de la diaspora. Les tactiques et les outils utilisés dans ce but incluent le cyberespionnage et des menaces pour faire taire ceux qui parlent ouvertement contre eux», a expliqué un porte-parole du SCRS, Eric Balsam, dans une déclaration écrite.

L’organisation fédérale a ajouté qu’elle «prend au sérieux» ces menaces et appelle les victimes à raconter leur histoire au SCRS pour faire progresser l’enquête. Le SCRS a précisé qu’il travaillait en partenariat avec la communauté canado-iranienne pour enquêter sur les menaces de mort qui ont été rapportées. Leur nombre n’a pas été précisé.

«Ces activités hostiles et l’interférence étrangère minent la sécurité du Canada et des Canadiens, en plus de nos valeurs démocratiques et de notre souveraineté», a poursuivi M. Balsam.

L’Iran tente actuellement d’étouffer un mouvement de contestation qui se fait entendre depuis des mois, mais qui s’est encore intensifié dans les derniers jours.

Le gouvernement fédéral avait confirmé, lundi, qu’il désignait «la République islamique d’Iran comme un régime qui s’est livré au terrorisme et à des violations systématiques et flagrantes des droits de la personne». Ce faisant, des dizaines de milliers de responsables du régime, incluant des membres du Corps des gardiens de la révolution, ont été interdits d’entrée au Canada.