Les Huskies sont de retour à la coupe Vanier

Les Huskies de l’Université de la Saskatchewan auront la chance de prendre leur revanche en finale de la coupe Vanier, eux qui ont obtenu leur billet pour le prestigieux match samedi.

La troupe de l’entraîneur-chef Scott Flory avait perdu le match de la coupe Vanier contre les Mustangs de l’Université Western l’an dernier, après avoir vaincu les Carabins de l’Université de Montréal en demi-finale canadienne.

Cette année, les Huskies ont défait les X-Men de l’Université St. Francis Xavier 36 à 19, mettant donc la main sur la coupe Uteck.

Les représentants de la ligue de l’Ouest ont pris leur envol avec une récolte de 23 points au quatrième quart. Ils ont d’abord bénéficié d’un touché de sureté accordé par leurs rivaux pour briser une égalité de 13 à 13.

Le quart-arrière Mason Nyhus a ensuite trouvé Daniel Wiebe sur 41 verges pour un important majeur. La défense a également participé à cet effort en fin de partie. John Stroll a réussi une interception et a ramené le ballon jusque dans la zone des buts. Daniel Perry et Nyhus ont uni leurs efforts pour mettre le match hors de portée des X-Men.

Le club de St. Francis Xavier tentait de devenir la première formation de la ligue des Maritimes à obtenir une place pour le dernier match de l’année dans le football universitaire canadien depuis les Huskies de l’Université Saint Mary’s en 2007.

En finale de la coupe Vanier, le club de la Saskatchewan se mesurera aux gagnants de la coupe Mitchell. Celle-ci opposera le Rouge et Or de l’Université Laval aux Mustangs plus tard en journée.