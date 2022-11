Les Raptors se font voler la victoire

Les Raptors de Toronto ont entamé le quatrième quart de leur duel contre les Hawks, samedi à Atlanta, avec une avance de sept points, mais ils n’ont pas été en mesure de préserver cette priorité et ont finalement abdiqué 124 à 122 en prolongation.

Pis encore, les visiteurs menaient 109 à 101 avec un peu plus de deux minutes à écouler au temps réglementaire, mais les favoris de la foule ont inscrit 10 des 12 points suivants, pour forcer la tenue du temps supplémentaire.

Trae Young a agi tel un bourreau contre la seule formation canadienne de la NBA, lui qui a amassé 33 points, en plus de préparer la table pour 12 paniers de ses coéquipiers. De’Andre Hunter et Clint Capela lui ont été d’une bonne aide, le premier avec 22 points, le second avec un double-double de 18 points et 14 rebonds.

Pour leur part, les Raptors étaient toujours amputés de plusieurs de leurs joueurs importants, dont Pascal Siakam, Gary Trent fils et le Québécois Chris Boucher.

C’est donc Scottie Barnes et OG Anunoby qui ont pris la relève offensivement, respectivement avec 28 et 27 points. Barnes est même passé près de réussir un triple-double, lui qui a ajouté 11 rebonds et neuf passes décisives.

En raison des nombreux absents, le Montréalais Khem Birch a été sur le parquet pendant 3 min 36 s. Il n’a récolté qu’un seul rebond.

Les Raptors reviendront au nord de la frontière canado-américaine afin d’y affronter les Nets de Brooklyn, mercredi.

Journée difficile au boulot pour Mathurin

Au Gainbridge Fieldhouse, le Québécois Bennedict Mathurin a eu une dure journée au travail, avec une mince récolte de 12 points, mais les Pacers de l’Indiana l’ont tout de même emporté 114 à 113 contre le Magic d’Orlando.

Le représentant de la feuille de lys a calé quatre de ses 12 tentatives de tir, dont deux des sept du centre-ville, ainsi que ses deux lancers francs. Il a aussi ajouté quatre rebonds et une passe décisive.

C’est son coéquipier Tyrese Haliburton qui a été le plus productif, avec 22 points et 14 passes décisives. Il a été aidé par les 20 points et 11 rebonds de Myles Turner.

Trois joueurs du Magic ont franchi la barre des 20 points, soit Franz Wagner (29), Bol Bol (22) et Mo Bamba (21).