Littérature jeunesse: au royaume de la PAL infinie

Les inconditionnels de la lecture, comme Maxim, savent ce qu’est une PAL. L’adolescente de 14 ans a une grande ambition, dans la vie : dévorer tous les romans de son interminable pile à lire (#PAL) ! Cependant, Maxim trouvera qu’il est de plus en plus difficile de garder son nez plongé dans un bouquin, quand un nouveau voisin fera son arrivée et qu’elle deviendra la cible d’un trio de gars vraiment pas sympas de son école...

L’écrivaine Marie Potvin n’a plus besoin de présentation : ses séries Les filles modèles et Zoélie l’allumette sont hyper populaires. Elles se sont écoulées à plus de 350 000 exemplaires. Sa série Les filles modèles en est d’ailleurs à son 16e tome (18 si on compte les volets 11.2 et 15.2). Ainsi, il est rafraîchissant de voir l’autrice présenter une nouvelle saga pleine de romance et d’amitié, mais surtout de lecture !

#PAL #BOOKTOK

L’univers de la jeune Maxim tourne complètement autour de la littérature. C’est vraiment intéressant de lire un roman qui nous imprègne autant de lecture, qui nous fait virevolter dans ce fantastique univers ! Au fil des pages, on a carrément envie de se joindre à l’adolescente dans un de ses moments de lecture, de lui emprunter un bouquin, de s’asseoir à ses côtés et de piger dans son sac de bonbons, inconditionnelles sucreries qui l’accompagnent quand elle visite un monde littéraire.

En plus de traiter de littérature et d’amitié, Mille pages plus tard aborde l’intimidation et l’affirmation de soi, alors que Maxim, qui devient la cible des moqueries de trois gars de son cours d’arts plastiques, est encouragée par un nouvel allié (potentiellement, ce sera à confirmer dans la suite de l’intrigue !) à reprendre « possession de ses moyens » et à s’affirmer.

Après les booktubeurs, les booktokeurs (Tik Tok) sont de plus en plus nombreux. Quelle idée géniale de leur faire ce beau clin d’œil, dans cette nouvelle série !

Gageons que l’engouement pour la lecture de plusieurs jeunes ne s’accroîtra que davantage, à la lecture de ce roman.

À LIRE AUSSI

PARASITES T.3 – L’ARAIGNÉE

Photo courtoisie

L’ultime joute est commencée. Oh, que c’est difficile de demeurer indifférent à ces mots inscrits sur la quatrième de couverture du dernier tome de la trilogie noire Parasites ! La Guêpe est de retour sur le web et elle est plus « piquante » que jamais. Billie, comme tous les habitants du village, n’en peut plus de subir la présence menaçante de la Guêpe et de devoir se plier à ses moindres volontés, alors que ses défis atteignent le « summum » du danger. La Guêpe veut – exige – que le sang coule... Une conclusion au rythme fou, pleine de surprises, de secrets, de mensonges et d’émotions.

BANDITS DES MERS – LE MESSAGE SECRET DE LA BUSE

Photo courtoisie

Lorsque William rend visite à son cousin Andry sur l’île Sainte-Marie, où celui-ci demeure depuis deux ans, il est loin de se douter qu’il se trouvera subitement prisonnier d’une autre île, une île légendaire du nom de Libertalia... Carolyn Chouinard et sa fille, Lora Boisvert, ont créé les Éditions AppLit et y publient ce premier roman jeunesse en réalité augmentée. Au fil de la lecture, une application mobile permet de balayer les illustrations du roman pour du contenu exclusif, notamment pour voir et entendre le développement de l’action à 360 degrés et résoudre des énigmes. Une expérience immersive exaltante !

ANATOMY – LOVE STORY

Photo courtoisie

Édimbourg, Écosse, 1817. Hazel, une jeune aristocrate, a de grandes ambitions et chérit un rêve aussi grand : devenir chirurgienne. Évidemment, à son époque, ce n’est pas un métier accessible aux femmes... Hazel est promise à son cousin Bernard, mais elle n’envisage pas du tout de devenir une épouse dévouée et soumise, comme on attend d’elle. Elle décide de suivre, en secret, des cours d’anatomie. Elle fait alors la rencontre de Jack, un jeune homme qui déterre des cadavres au cimetière, qu’il vend ensuite à des scientifiques. Hazel demande à Jack de lui procurer des corps, afin qu’elle puisse, elle aussi, étudier. Une romance gothique des plus originales !

LA FIN DU MONDE EST POUR DEMAIN

Photo courtoisie

Keven et Livia sont complètement sous le choc lorsque leurs parents leur annoncent que demain, ils n’iront pas à l’école, car toute la famille doit se préparer à la fin du monde prochaine qui surviendra très précisément le 1er octobre. Leur mère a obtenu cette information sur un site web ultraconfidentiel... À cette date, les planètes du système solaire vont s’aligner comme jamais auparavant. La Terre subira alors une force terrible et son champ magnétique déviera. Heureusement, la famille a sous la main un ouvrage intitulé Survivalisme 101. Un récit qui se dévore rapidement, dont on espérerait pouvoir faire des provisions, tellement c’est bon !