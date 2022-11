Madame Bardot

Quelqu’un a le numéro de Brigitte Bardot ? Ce qui se passe à La Prairie vous arrache le cœur et Brigitte, vous la connaissez, ne le prendrait pas. Depuis environ un mois, nos chevreuils ont été sauvagement expropriés de leur habitat naturel.

La scène se vit dramatiquement où était autrefois le magnifique terrain de golf de La Prairie.

Tout a été rasé, aplani et dénudé. On dirait un aéroport en devenir. Là où j’habite, nous garderons tout de même le petit lac et la rivière.

Pour le reste, tronçonneuses et machinerie ont totalement changé le portrait en éliminant notamment des arbres splendides et géants. C’est le progrès, et le site deviendra un gigantesque projet domiciliaire. On n’y peut rien.

À l’épouvante

Mais les chevreuils que l’on voyait régulièrement, eux, sont maintenant tout à fait déboussolés, décontenancés, angoissés. Un petit faon est venu se blottir tout près de chez moi là où il y a encore un bosquet. On voyait clairement que le bruit des camions et autres l’horrifiait.

Mardi dernier, un beau gros buck est arrivé en courant là où était autrefois le 17e vert. Il regardait nerveusement à gauche et à droite ne sachant plus où se diriger à l’abri des regards.

La plus touchante a été cette petite femelle qui est venue passer la nuit toute seule sur le monticule près de la fontaine. Elle semblait abandonnée. Ajoutez à cela que, le week-end dernier en fin de soirée, nous avons vu un autre mâle traverser rien de moins que le boulevard Taschereau. Ils sont dépaysés et ça fait pitié. J’ai le cœur gros, Brigitte.

Sling

Il ne fait pas assez froid pour avoir de la neige. Preuve à la pluie.

Conséquence du travail de l’espion chinois ? La Chine sort la poutine au riz.

Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout. Les malchanceux sont ceux à qui tout arrive.

Legault dit qu’il veut aider les démunis. Il devrait envoyer de l’argent au Parti libéral.

« Puis-je sortir un REER sans pénalité ? » (Un adepte de la laitue Iceberg)

Le lait est bon pour les dents. Se mêler de ses affaires aussi.

J’ai fait le jeu des 7 erreurs avec le visage de Donald Trump. J’en ai trouvé 74.

« Mon père était fonctionnaire et ma mère ne travaillait pas non plus. » (Coluche)

Salut Jean Lapointe

Il y a quelques années, Jean Lapointe, mon ami, m’avait demandé de lui écrire le texte d’entrée pour son show. Je lui faisais dire : « Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean Lapointe. Je vous dis mon nom parce que plusieurs me mélangent avec Éric. »

Il l’avait trouvée très bonne.

Condoléances à la famille.

À DEMAIN AUX SPORTS