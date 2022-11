Mieux connaître et vivre avec la MPOC

Bien qu’une personne sur 14 au Québec vive avec la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), elle reste mal connue et sous-diagnostiquée, car de nombreux patients n’osent pas évoquer leurs difficultés respiratoires.

La MPOC est une maladie inflammatoire chronique des poumons qui rend la respiration difficile en raison du rétrécissement des voies respiratoires. Bien qu’elle soit la principale cause d’hospitalisation au Québec, et potentiellement mortelle, il reste possible de ralentir la progression de la MPOC et de mener une vie pleine et active.