Votre chien est-il considéré comme vieux?

En adoptant un chien, on voudrait donc pouvoir le garder à nos côtés toute la vie durant, mais voilà: la longévité du chien est bien moindre que celle de l’humain. Cela dit, quand est-ce qu’un chien est considéré comme étant vieux? À quel âge fera-t-il partie du groupe de «l’âge d’or»? En ce mois de la gériatrie animale, voyons un peu quels sont les stades de vie des chiens et où le vôtre se situe là-dedans.

Jusqu’à quel âge peut-on dire qu’un chiot est un chiot ? À quel âge devient-il un adulte ou un chien âgé ? Il ne faut pas seulement se fier à l’apparition des poils blancs! L’American Animal Hospital Association (AAHA) a publié des lignes directrices à propos de plusieurs sujets d’actualités vétérinaires dont, entre autres, des lignes directrices sur les stades de vie chez le chien. Résumons ces quatre stades de vie.

1. Le chiot

Cette période s’étend de la naissance à la fin de la période de croissance rapide de l’animal, soit entre 6 et 9 mois.

2. Le jeune adulte

Cette période s’étend de la fin de la période de croissance rapide de l’animal à la fin de la maturation physique et sociale de l’animal, soit vers l’âge de 3 ou 4 ans.

3. L’adulte mature

Cette période s’étend de la fin de la maturation physique et sociale de l’animal (vers l’âge de 3 ou 4 ans) au début du dernier quart (25 %) de la durée de vie estimée de l’animal. Par exemple, le dernier quart sera à 15 ans si l’espérance de vie estimée du chien est de 20 ans.

4. Le chien sénior

Cette période correspond au dernier quart (25 %) de la durée de vie estimée de l’animal. Par exemple, si un chien a une espérance de vie estimée de 10 ans, il devient sénior à l’âge de 7 ans et demi.

Espérance de vie et stades de vie

Or, vous l’aurez sans doute compris, la durée de chacun de ces stades de vie varie selon la taille du chien à l’âge adulte. Les chiens de petite taille termineront leur croissance plus tôt que les chiens de grandes tailles, toutefois, les premiers vivront souvent plus longtemps que les derniers.

Oui, la longévité de vie est plus grande chez les petits chiens ! Ainsi, les chiens de petites races atteindront «l’âge d’or» plus tard que les chiens de grande taille. Les chiens de grande taille rejoignent «l’âge d’or» plus rapidement... Ainsi, il n’est pas rare de voir un chihuahua vivre au-delà de 15 ou 16 ans alors qu’un grand danois a une espérance de vie de moins de 10 ans.

Calcul du stade de vie

Comment savoir où votre chien se situe là-dedans?

Une façon simple et amusante est d’utiliser le calculateur de l’AAHA sur leur site web à l’adresse : aaha.org/aaha-guidelines/life-stage-canine-2019/canine-life-stage-calculator/. On n’a qu’à entrer dans le calculateur la race de notre chien et son âge et le tour est joué!

Pour savoir à quel âge notre chien devient un chien sénior, on pourra aussi effectuer une recherche pour connaître son espérance de vie estimée et, ensuite, faire un calcul simple en multipliant l’espérance de vie par 0,75.

Grosso modo, les chiens de petite taille vivent entre 15 et 16 ans, ceux de taille moyenne entre 12 et 14 ans et ceux de grande taille entre 10 et 12 ans.

Au-delà de tous ces chiffres, certaines choses ne trompent pas, car des changements physiques bien visibles s’opèrent chez les chiens vieillissants : l’apparition de poils blanchâtres sur la tête et le corps, des babines un peu plus pendantes, une certaine fonte musculaire et un regard empreint de sagesse du bon vieux toutou qu’on aime tant.