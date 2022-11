Qatar 2022: 6,5 milliards de dollars pour huit stades

Cette Coupe du monde 2022 présente une autre particularité, hormis celle d’être présentée le plus tard dans l’année. En effet, tous les stades sont situés à moins de 60 kilomètres de la capitale du Qatar, Doha.

• À lire aussi: Qatar 2022: le Canada est de retour au Mondial de soccer après 36 ans

Lors d’un Mondial normal, les huit stades qui accueillent des matchs se trouvent tous dans des villes différentes. Cette fois-ci, quatre d’entre eux sont situés au cœur de Doha et les quatre autres sont tous en banlieue.

Le plus éloigné, le stade Al Bayt d’Al Khor est à une cinquantaine de kilomètres à peine au nord de la capitale.

Le stade Khalifa International est le doyen, ayant été construit en 1976. Il a toutefois été rénové pour l’événement. Autrement, la plus vieille installation n’a que trois ans, deux ayant été inaugurés en 2020, trois autres en 2021 et le Lusail Stadium ayant été ouvert cette année.

Comme il fait très chaud au Qatar (environ 30 degrés Celsius ces jours-ci), les stades seront climatisés au moyen de l’énergie solaire. Les organisateurs affirment qu’ils n’auront aucune empreinte carbone.

Stade Khalifa International, Doha

Photo AFP

Il s’agit du plus vieux des stades du tournoi. Il a été rénové en 2005 pour accueillir les Jeux d’Asie l’année suivante. Il a par la suite fait l’objet d’une nouvelle cure de jeunesse et rouvert ses portes en 2017. Il s’agit du domicile de l’équipe nationale du Qatar qui accueille de nombreuses autres compétitions, notamment en athlétisme.

Stade Ahmad Bin Ali, Al Rayyan

Illustration GRAPHIC NEWS

Situé à la bordure du désert, son design s’inspire des dunes environnantes ainsi que de la flore et la faune locales. Le stade original a été construit en 2003 et démoli en 2015. On a toutefois conservé plus de 80 % des matériaux de l’ancienne structure pour bâtir le nouveau stade qui est lié au métro. À la suite du Mondial, le stade passera de 40 000 à 21 000 sièges.

Stade Al Thumama, Doha

Illustration GRAPHIC NEWS

Construit non loin de l’aéroport international Hamad, ce très joli stade lorsqu’il est illuminé tire son inspiration du keffieh, une coiffe traditionnelle arabe. Le nom, lui, fait référence à un arbre typique de la région. Après la Coupe du monde, la capacité sera réduite de moitié et les sièges seront donnés à d’autres nations. On y retrouvera ensuite un hôtel de luxe et une clinique sportive.

Stade Al Janoub, Al Wakrah

Illustration GRAPHIC NEWS

Son design est ancré dans la culture locale puisqu’on peut imaginer le vent dans les voiles des boutres, des bateaux utilisés depuis des siècles pour pêcher dans les eaux du golfe persique. On fait aussi un clin d’œil à l’art ancestral de la plongée pour recueillir des huîtres. Il est muni d’un toit rétractable pour la climatisation. Le stade deviendra le domicile du club Al Wakrah SC et son nombre de places diminuera à 20 000. Il fait partie d’un complexe qui inclut également une salle multidisciplinaire, des piscines et un centre commercial.

Education City stadium, Doha

Illustration GRAPHIC NEWS

Il s’agit d’un diamant logé dans un écrin du savoir au cœur de la cité universitaire de Doha, où se trouvent plusieurs grands établissements scolaires. On le surnomme d’ailleurs le « diamant dans le désert » en raison de ses lignes qui rappellent celles d’un diamant taillé avec précision. Après la compétition, la capacité sera réduite à 25 000 places et le stade sera utilisé par les équipes des universités environnantes.

Stadium 974, Doha

Photo AFP

Il s’agit du stade le plus particulier des huit qui seront le théâtre de cette Coupe du monde. En effet, il s’agit d’un stade temporaire, le premier de l’histoire du Mondial de la FIFA. Il est essentiellement fait de conteneurs ayant été recyclés et sera démantelé une fois le tournoi terminé. L’installation est installée sur un promontoire artificiel situé près du port de la capitale. D’ailleurs, son nom fait référence aux 974 conteneurs utilisés pour le construire, mais aussi au code téléphonique international du Qatar (+974). Sa conception rend hommage à l’ancienne vocation industrielle du site où il est érigé. Au terme de la compétition, les conteneurs et les sièges seront expédiés vers des pays défavorisés.

Lusail Stadium, Lusail

Illustration GRAPHIC NEWS

Le plus grand des huit stades est celui qui accueillera le plus de matchs. Une fois le tournoi terminé, sa capacité doit être réduite de moitié. Les gradins seront démantelés et la structure sera utilisée pour faire un espace communautaire avec des boutiques, des cafés, des installations éducatives et sportives, de même qu’une clinique médicale.

Stade Al Bayt, Al Khor

Illustration GRAPHIC NEWS

Il est tout simplement superbe, étant inspiré des tentes utilisées par les peuples nomades du Qatar. C’est aussi le stade situé le plus loin du centre-ville de Doha. Il possède un toit rétractable. Il est ultramoderne, offrant mille sièges uniquement pour les médias ainsi que des suites hôtelières de luxe avec vue sur le terrain. Une fois le tournoi terminé, il ne restera que 32 000 places. On retirera alors la portion supérieure et les sièges excédentaires seront envoyés vers des pays défavorisés ou utilisés pour les Jeux d’Asie prévus en 2030. L’espace laissé vacant sera converti en hôtel cinq étoiles, en centre commercial et en infrastructures sportives.