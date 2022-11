Sortir des sentiers battus

Tout bon voyageur vous le dira, rien de mieux qu’une aventure hors des sentiers battus. C’est ce que propose le Projet Bocal avec Showtime chez Duceppe.

Ce collectif composé de Raphaëlle Lalande, Simon Lacroix et Sonia Cordeau a monté un spectacle à son image : foisonnant, créatif et avec un humour aussi gras que du bacon.

En plus de l’avoir écrit et dirigé, le trio partage les planches avec Éric Bernier, Jean-Marc Dalphond, Natacha Filiatrault, Dominique Leduc, Étienne Lou, Alexia Martel et Olivier Rousseau. Tous ces comédiens semblent s’amuser dans cette œuvre délurée.

Les trois créateurs ont choisi de se mettre en vedette pour divertir. Dans cette histoire, ils ont donc comme mission de monter une pièce chez Duceppe afin d’égayer le public.

Se moquer du théâtre

À la recherche d’un fil conducteur, mais ne reculant devant rien pour le trouver, les trois acolytes se lancent donc dans différentes formes théâtrales pour tenter d’arriver à leurs fins. Le théâtre américain, expérimental et documentaire, ainsi que la comédie musicale et l’improvisation font notamment l’objet de parodies bien senties.

Ce spectacle est plein de détours et de rebondissements, qui ne sont pas toujours cohérents, parfois forcés, mais qui s’inscrivent dans l’ADN de cette troupe et de cette proposition qui se veut en quelque sorte anti-théâtre et anti-propos.

Les acteurs se moquent des codes théâtraux et de la propension à cet art de vouloir faire réfléchir et ébranler certains fondements de la société. L’objectif est de susciter le rire pour le rire. Ils y arrivent souvent avec brio, même si, à force de trop essayer, l’exercice tombe par moments à plat. Mais c’est le risque bien assumé d’une telle proposition qui mise beaucoup sur l’absurdité.

Proposition dynamique

Le rythme de la pièce est soutenu, malgré quelques passages à vide où on aimerait bien passer à autre chose. Impossible à vraiment prédire, la trame surprend à de nombreuses reprises, ce qui aide à garder l’attention. Les comédiens transmettent une énergie contagieuse tout au long de la soirée.

On ne ressort pas vraiment marqué par ce spectacle, dont l’humour est loin d’être subtil, mais si divertir était l’objectif, alors c’est mission accomplie.

Showtime est présentée jusqu’au 17 décembre chez Duceppe.

► Showtime ★★★1⁄2

► Une pièce du collectif Projet Bocal

Avec Éric Bernier, Sonia Cordeau, Jean-Marc Dalphond, Natacha Filiatrault, Simon Lacroix, Raphaëlle Lalande, Dominique Leduc, Étienne Lou, Alexia Martel, Olivier Rousseau