Taylor Fritz dégoûté par l’attitude d’un spectateur

TURIN | On aurait pu croire que Taylor Fritz aurait été fier de ce parcours jusque dans le carré d’as dans la finale de l’ATP, de s’être battu presque à force égale avec Novak Djokovic dans ce match fort disputé, samedi.

• À lire aussi: Les titres en Grand Chelem dans sa mire

• À lire aussi: De Québec à Turin pour voir jouer Auger-Aliassime

Surtout que l’Américain ne devait même pas y être : il a obtenu son billet pour Turin à la dernière minute, en raison du forfait de Carlos Alcaraz. Et il est parvenu à s’extirper du groupe vert en défaisant Rafael Nadal, puis Félix Auger-Aliassime.

Mais c’est plutôt le visage long qu'il s’est assis devant les journalistes, à peine quelques minutes après ce revers de 7-6 (5) et 7-6 (6) encaissé aux mains du dominant Serbe.

«Ce n’est pas le meilleur moment pour moi de bien analyser cette semaine, car je suis extrêmement fâché par ce match, et encore plus en raison de choses qui se sont produites durant cette rencontre et qui étaient hors de mon contrôle», a laissé tomber le huitième favori à Turin.

Un cri en plein point

L’ambiance n’était pourtant pas exaltée dans les estrades du Pala Alpitour pour cette demi-finale. Mais un partisan a crié en plein point lorsque la marque était de 5-4, 30-30 sur le service de Fritz.

AFP

Et cette «chose», qui était hors du contrôle de Fritz, c’était effectivement ce spectateur dans les gradins. «La personne qui a essayé de me déranger», comme l’a qualifié l’Américain.

Si c’était bel et bien le plan dudit spectateur, il fut réussi. Après le cri, le joueur de 25 ans a raté son revers, qui a abouti dans le filet, ce qui offrait du même coup une balle de bris à Djokovic.

L’ancien numéro 1 mondial, qui s’était fait briser tôt dans ce second set, n’allait pas passer à côté d’une si belle occasion de rattraper son retard. «Djoko» a remporté le jeu, puis a filé avec le match au bris d’égalité.

«Mais que peut-on faire contre ça? s’est interrogé Fritz. Si [le circuit] met en place une règle qui permet de rejouer le point, alors le gars va crier quand je serai sur le point de le remporter.»

AFP

«Je ne sais pas quoi dire, a poursuivi l’Américain. Je pense que c’est ce qui rend le tout encore plus frustrant. Je me suis fait avoir en quelque sorte et il n’y a rien que l’on puisse faire. [...] Nous ne sommes pas habitués à des spectateurs qui crient dans le but de nous déranger.

«Quand ça nous arrive, c’est un choc. C’est dégoûtant», a-t-il regretté.

Un record à égaler

Mais bien sûr, ce fameux jeu qui a donné une balle de bris cruciale à Djokovic n’est pas le seul qui a coûté la victoire à Fritz. Il est parvenu à sauver une balle de match dans le bris d’égalité qui a suivi, mais sur la seconde, il a expédié sa frappe hors des lignes.

Le Serbe, septième tête de série en Italie, aura donc la chance dimanche d’égaler le record de six titres du Suisse Roger Federer à ce championnat de fin de saison.

Djokovic se mesurera au gagnant de l’affrontement entre le Norvégien Casper Ruud (3) et le Russe Andrey Rublev (6), qui sera disputé samedi vers 15 h, heure du Québec.

« Habituellement, je suis bon dans les bris d’égalité, a analysé l’Américain. Mais au tennis, notre marge de manœuvre est mince. C’est toujours ainsi. Il faut simplement que je m’améliore un peu.»

«J’ai [toutefois] l’impression que j’appartiens à a ce groupe. J’ai prouvé que ma place est dans le top. Je dois simplement continuer à travailler fort.»