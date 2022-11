Ken Pressé: «Cet album, c’est moi nu devant le monde»

Il est le guitariste du populaire groupe The Franklin Electric depuis 8 ans, écrit des chansons pour des artistes country (comme Travis Cormier de La Voix) et réalise des projets avec plusieurs artistes en vogue (dont la chanteuse Meghan Oak). C’est pourtant la première fois que Ken Pressé se place en avant-scène en lançant un premier album solo, In My Mind. Un opus qu’il a écrit et réalisé de A à Z.

Un album solo, Ken Pressé a toujours souhaité en livrer un; l’idée même, il faut le dire, le rendait nerveux. «Cela m’a pris beaucoup de temps pour sortir mon projet, car les artistes vivent beaucoup d’insécurité, explique le musicien de 35 ans. Il y a moins de pression à être guitariste qu’à être chanteur. Je suis aussi réalisateur, je fais de la tournée avec le groupe, je suis sonorisateur. À un moment, on entre dans le day-to-day et on oublie un peu nos rêves.»

Sans filtre

Ce rêve lui est revenu lors de l’arrêt obligé par la pandémie. Pour la première fois, il a pu s’asseoir pour faire un album. «Pour moi!» Et pour dire tout ce qu’il avait envie de dire, sans compromis et sans filtre.

«Avec mes chansons, je me dévoile», confie l’artiste qui a pondu un bel album de dix chansons, dont deux en français. Des paroles mélancoliques et de la musique entraînante et positive font de ce premier album – enregistré dans son studio maison – une offre que l’on sent sincère, lumineuse et réfléchie.

I Lost You et Sometimes sont ses deux chansons favorites de l’album. Pour le chanteur, il s’agit des chansons dans lesquelles il a été le plus transparent et honnête.

Il remercie Fred St-Gelais, qui signe notamment la traduction française de la pièce In My Mind (J’avoue) qui joue déjà à la radio. «C’est une pièce qui me ressemble, car je suis un overthinker dans la vie», raconte le musicien qui a grandi en anglais et dont la mère est née en Égypte.

Son prochain album, il le voit comme un album collaboratif. Car il a toujours soif du partage des idées et du travail avec d’autres artistes.

L’album In My Mind de Ken Pressé est sur les plateformes.