Des clients du fournisseur EBOX privés d'internet en raison d'une panne

De nombreux clients de EBOX, un fournisseur d’internet au Québec et en Ontario, sont privés d’internet dimanche matin.

La situation a d’ailleurs été dénoncée sur Twitter par plusieurs personnes furieuses qui demandent des réponses.

Le site internet de l’entreprise est également hors ligne. Certains internautes ont également indiqué que la ligne téléphonique de support à la clientèle ne fonctionnait pas elle aussi.

«@EBOX_CA service down? https://Ebox.ca down aussi. Modem up mais aucune IP fourni. Téléphone support tech de ebox ne fonctionne. Il se passe quelque chose?», peut-on notamment lire dans un tweet.

@EBOX_CA service down? https://t.co/41CNekkfip down aussi. Modem up mais aucune IP fourni. Téléphone support tech de ebox ne fonctionne. Il se passe quelque chose? — Marc Bonnier (@MarcBonnier1979) November 20, 2022

Notons qu’EBOX était anciennement un partenaire de Vidéotron avant d’être acquis par Bell.