En Égypte, 12 morts dans un accident de bus (ministère)

Douze personnes ont été tuées dimanche quand leur bus est entré en collision avec un camion près de la station balnéaire d'Hourghada, dans l'est de Égypte, a indiqué le ministère de la Santé.

Il s'agit du deuxième accident meurtrier en moins de 10 jours en Égypte. Le 12 novembre, 20 personnes avaient été tuées quand leur minibus s'était renversé dans un canal du delta du Nil, dans le Nord.

Dimanche, «douze personnes ont trouvé la mort et trente autres ont été blessées et transportées dans les hôpitaux voisins», a affirmé son communiqué.

Le parquet a ouvert une enquête pour connaître les causes et les circonstances de l'accident survenu sur la route reliant les villes de Ras Gharib et d'Hourghada, sur la mer Rouge, a rapporté une source judiciaire à l'AFP.

Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route est peu respecté.

Officiellement, 7000 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation en 2021 dans le pays le plus peuplé du monde arabe, qui compte 104 millions d'habitants.