Ils s’improvisent un «Tour de Laval»

Un Tour de l’île de Laval officieux a réuni une trentaine de coureurs samedi malgré la grisaille froide, mais une douzaine seulement a complété le trajet de 83 km.

Des chevaux sociables qui prêtent leurs museaux aux caresses des coureurs, des croix de routes, des demeures du 18ème siècle, des plages, des berges et même une bagelerie : le tour de Laval à la course frappe par son aspect champêtre.

«C’est beaucoup plus rustique que le pourtour de Montréal», remarque Anne-Lise Nadeau, qui est devenue l’an dernier une des deux premières femmes à compléter les 130 km autour de la métropole.

Gracieuseté Laurent Teboul

Ma chronique au sujet de cet exploit a inspiré à un lecteur du Journal l’idée d’un semblable tour de l’île cette année, mais... à Laval cette fois !

J’ai bien sûr été invité et je ne pouvais pas dire non.

Après tout, c’était juste l’équivalent de deux marathons subséquents (et non pas trois comme autour de Montréal).

Heureux lavallois

«J’explique souvent à mes collègues incrédules que je suis très heureux de vivre à Laval et de courir sur l’île», me dit Florent Rigaud, un ingénieur originaire de France qui habite maintenant à Sainte-Rose.

«J’ai examiné la carte et déterminé le trajet : j’étais étonné de l’intérêt suscité par le projet.»

Louis-Philippe Messier

Près d’une centaine de coureurs se disaient intéressés par l’évènement Facebook «Tour de Laval 85 km» , ce qui aurait posé des problèmes de logistique.

La sélection naturelle du découragement devant l’ampleur de la tâche et la perspective d’une météo chipie a heureusement eu tôt fait de réduire les participants à un nombre plus congru.

Quelque vingt-cinq «braves» étaient au métro Cartier à 7 h du matin pour le départ vers l’Est.

Louis-Philippe Messier

Des sympathisants se sont joint à nous pendant la journée pour effectuer de bref trajets. Leur énergie intacte nourrissait la nôtre.

Pauses grignotage et pipi comprises, les douze coureurs à compléter le tour complet ont pris environ 11 heures et demi, en partant et en revenant à la station Cartier.

Générosité

Réal, un bénévole, suivait le groupe avec son Jeep, nos vivres à bord, pour des ravitaillements aux 7,7 km environs : le luxe !

Parce que sa femme ultra-marathonienne l’appelle invariablement «chéri», ce Réal est universellement connu par toute la communauté de la course d’endurance sous le nom de «Chéri».

Graciseueté Laurent Teboul

L’amie d’une coureuse, domicilié devant la rivière des Mille-Îles, a offert sa toilette et tapissé son plancher pour éviter aux participantes d’ôter leurs souliers.

Près d’un boisé, un enfant demandait s’il pouvait nous lancer des boules de neiges : oui, fut notre réponse. Il s’en est donné à coeur joie.

«Tu me paieras quand tu repasseras!» m’a lancé le proprio de Bagel Sainte-Rose comme je lui tendais une carte de crédit (qu’il n’accepte pas) pour un café.

Gracieuseté d'Anne-Lise Nadeau

Sa bagelerie avait préparé un feu dehors pour réchauffer notre groupe, après 60 km de course.

«Je ne sais pas de quoi nous ferons le tour l’an prochain, mais nous récidiverons!» promet Laurent Teboul, un organisateur.

«Ça pourrait être l’île d’Orléans!» a lancé quelqu’un.