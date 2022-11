« Je n’avais pas beaucoup de temps » – Cole Caufield

On pourrait le qualifier d’homme des grandes occasions. Cole Caufield a encore une fois joué les héros, provoquant la prolongation grâce à un tir sur réception à la suite d’une passe parfaite de son capitaine, avec 1,9 seconde à faire.

« Les dernières secondes étaient intenses. Je n’avais pas beaucoup de temps pour décocher un tir, mais on dirait que Nick [Suzuki] avait confiance en moi ! C’est un bon joueur et j’essaie juste de trouver de l’espace afin qu’il puisse me repérer. »

–Cole Caufield

La pression, ce n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire du jeune attaquant du Canadien, ce qui impressionne ses coéquipiers.

« Il [Caufield] est meilleur de match en match. C’est un jeune très enthousiaste. On compte sur lui, il le sait et il réussit à briller. »

–Brendan Gallagher

Mike Matheson n’oubliera jamais son premier match avec le CH devant famille et amis. Il a même trouvé le fond du filet, mais la victoire prime avant tout.

« Ce n’était vraiment pas un match parfait, pas personnellement, ni comme équipe. Mais cette équipe trouve toujours le moyen de bien faire, de revenir dans le match. C’est intéressant. »

–Mike Matheson

Martin St-Louis a signé un gain à son premier affrontement contre son ancien entraîneur-chef John Tortorella. Quand Caufield a marqué le but égalisateur avec moins de trois secondes à faire en troisième période, Tortorella souriait derrière le banc des Flyers. Mais intérieurement, il devait rager.

Photo Martin Chevalier

« Je n’ai pas osé le regarder après le but de Cole. S’il souriait, je peux vous dire que je souriais aussi ! Je sais qu’il sort de ce match et qu’il pense qu’il méritait mieux. Mais je ne me sens pas mal. »

– Martin St-Louis