Les Argonauts remportent la Coupe Grey

Les Argonauts de Toronto ont mis fin à l’hégémonie des Blue Bombers de Winnipeg dans le football canadien, dimanche à Regina, en remportant le match de la coupe Grey 24 à 23.

Les Blue Bombers tentaient de devenir la première équipe depuis les Eskimos d’Edmonton à remporter au moins trois championnats consécutifs. L’équipe albertaine, considérée comme la plus dominante de l’histoire du football canadien, l’avait emporté à cinq reprises entre 1978 et 1982.

Les Argonauts avaient toutefois un autre plan en tête.

Une course de cinq verges d’A.J. Ouellette en fin de quatrième quart leur a permis de créer l’égalité 23 à 23, puis un placement réussi de l’ancien des Alouettes de Montréal Boris Bede a donné les devants aux «Argos».

Quelques instants plus tard, un autre ancien des Moineaux, Hénoc Muamba, a porté un coup dur aux Bombers. Il a réussi une interception aux dépens de Zach Collaros pour arrêter prématurément la poussée offensive des champions en titre.

En toute fin de duel, le botteur Marc Liegghio a tenté de redonner les devants aux siens. Sa tentative de placement de 47 verges a toutefois été bloquée à la ligne d’engagement, scellant l’issue de la grande finale.

Un peu plus tôt, le joueur des Bombers Janarion Grant réalisait le jeu le plus spectaculaire du match, au début du quatrième quart. Le Floridien a capté un ballon pulvérisé du pied par John Haggerty et a parcouru 102 verges avant de terminer sa course dans la zone des buts des «Argos». Il s’agit du plus long retour de botté de l’histoire de la Ligue canadienne de football (LCF) dans un match de la coupe Grey.

Joueur par excellence de la LCF lors des deux dernières saisons, Collaros a connu un match en demi-teinte derrière le centre des Blue Bombers. Il a complété 14 de ses 23 relais pour des gains de 183 verges aériennes, mais n’a pas réussi de passe de touché.

Son vis-à-vis McLeod Bethel-Thompson n’a pas été plus spectaculaire dans la victoire. Il a toutefois évité les revirements, ce que Collaros n’a pas été en mesure d’accomplir.

Le porteur de ballon Ouellette a inscrit deux majeurs pour les nouveaux champions. Dakota Prukop a fait de même dans la défaite.