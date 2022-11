Marian Hossa parmi les immortels à Chicago

C’est avec émotion que l’ex-attaquant slovaque Marian Hossa a vu son numéro 81 être hissé dans les hauteurs du United Center, dimanche, quelques instants avant un duel entre les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh.

Entouré de sa famille, l’homme de 43 ans est devenu le huitième joueur de l’histoire des «Hawks» à recevoir pareil honneur, après Glenn Hall, Keith Magnuson, Pierre Pilote, Bobby Hull, Denis Savard, Stan Mikita et Tony Esposito.

Getty Images via AFP

Hossa a passé les huit dernières saisons de sa carrière dans l’organisation de Chicago, amassant 415 points en 534 rencontres et remportant trois coupes Stanley.

Il a d’ailleurs été rejoint sur la glace par le noyau d’athlètes qui a donné vie à cette dynastie moderne: les attaquants Patrick Sharp, Jonathan Toews et Patrick Kane, ainsi que les défenseurs Duncan Keith, Brent Seabrook et Niklas Hjalmarsson.

Les numéros 19, 88 et 2 — appartenant respectivement à Toews, Kane et Keith — seront d’ailleurs assurément aussi retirés au cours des prochaines années.

«Évidemment, j’ai joué avec tellement d’excellents joueurs, a soutenu avec humilité Hossa au site de la Ligue nationale de hockey. Je dois les remercier, ainsi que notre personnel d’entraîneurs et notre état-major à l’époque. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd’hui.»

Getty Images via AFP

Des éloges pour un joueur complet

Hossa a côtoyé plusieurs grands joueurs pendant sa carrière de 1309 matchs. Il a aussi évolué avec les Sénateurs d’Ottawa, les Thrashers d’Atlanta, les Red Wings de Detroit et les Penguins de Pittsburgh. C’est avec ces derniers qu’il a fait la connaissance de Sidney Crosby.

«Il était un excellent joueur, s’est rappelé le numéro 87. Je me souviens qu’à nos premiers matchs ensemble, il me dépassait facilement dans nos replis défensifs. On le louange beaucoup pour ses talents offensifs, mais il était très fiable défensivement.»

Getty Images via AFP

Aux dires de Kane, l’une des plus grandes raisons qui expliquent les ratés des Blackhawks depuis 2016 est le départ à la retraite de Hossa.

«Tu peux comprendre à quel point il était important dans l’équipe en constatant les insuccès de l’équipe depuis sa retraite, a-t-il lancé. Il est une personne de qualité et sa présence était cruciale pour nous.»