Power Rangers: l’acteur Jason David Frank est décédé

L'acteur Jason David Frank, qui incarnait Tommy Oliver, le Power Ranger vert dans la série des années 90 Mighty Morphin Power Rangers, est décédé à l’âge de 49 ans.

C’est sa porte-parole, Justine Hunt, qui a confirmé l’information dimanche au média américain TMZ.

«S’il vous plaît, respectez la vie privée de sa famille et de ses amis pendant cette période horrible, alors que nous essayons d’accepter la perte d’un être aussi merveilleux. Il aimait beaucoup sa famille, ses amis et ses admirateurs. Il va vraiment nous manquer», a-t-elle confié sans donner plus de détails.

Des rumeurs sur son décès ont commencé à circuler dans la journée de dimanche après que son ami et entraîneur personnel, Mike Bronzoulis, lui ait rendu hommage sur les réseaux sociaux: «Reste en paix mon frère [...] Je suis encore sous le choc. Je me sens mal, il m’a appelé, il m’a laissé un message et j’ai mis trop de temps. Jason était un bon ami pour moi et il va me manquer», a-t-il écrit sur Facebook.

Walter Emmanuel Jones, qui incarnait le Power Ranger noir a également réagi à la triste nouvelle, sur Instagram. «Je n’arrive pas à y croire [...] Mon cœur est triste d’avoir perdu un autre membre de notre famille si spéciale», a-t-il écrit.

Rappelons que l’actrice Thuy Thrang, qui incarnait la Power Ranger jaune est décédée en 2001 d’un accident de voiture à l’âge de 27 ans.

Jason David Frank a fait ses débuts dans la première saison des Power Rangers en 1993 et a tourné trois saisons pour un total de 123 épisodes.