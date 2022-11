Serais-je la cause de cette séparation ?

Ma meilleure amie était avec son chum depuis six ans, avec des hauts et des bas, mais les choses finissaient toujours par s’arranger. De mon côté, je suis seule depuis un bon moment. Rendue à 55 ans, j’en avais marre de devoir plaire à un homme, puis d’investir dans une relation pour me faire abandonner ensuite comme un vieux torchon.

Toujours est-il qu’au cours des dernières années, je sortais souvent avec mon amie, son chum et deux autres couples. On faisait plein d’affaires ensemble et il me semblait qu’on s’entendait bien tous ensemble. Jusqu’au jour où j’ai eu vent que le chum de ma meilleure amie avait eu une aventure avec la fille d’un des autres couples.

Je trouvais épouvantable que ce gars-là l’ait trompée, avec une des filles du groupe en plus ! Alors, moi, j’ai pensé bien faire en informant mon amie de ce que son chum lui avait fait. Sur le coup, elle a figé net, pour me dire ensuite qu’il le lui avait dit assez vite, qu’il s’était excusé, et qu’elle lui avait pardonné.

Mais la semaine d’ensuite, j’ai su qu’elle lui avait montré la porte et qu’ils s’étaient séparés. Et ce n’est pas tout, Louise, il y a pire encore. Imagine-toi que depuis, elle ne veut plus entendre parler de moi. Elle ne répond ni à mes appels ni à mes emails. Et la seule fois où je l’ai croisée alors qu’elle sortait de notre restaurant préféré et que, moi, j’y entrais, elle a carrément détourné la tête pour ne pas avoir à croiser mon regard ou à me parler.

Comme on se connaît depuis trente ans, je trouve ça dur qu’elle me fasse payer moi pour la grosse gaffe de son chum. Ça a mis un terme à notre groupe d’un coup sec. Pourquoi tu penses qu’elle me fait ça à moi ? Comment lui faire comprendre que j’ai juste voulu bien faire ? Suis-je responsable de leur rupture, selon vous ?

Fille triste

Elle vous fait ça à vous selon le principe que le messager d’une mauvaise nouvelle doit payer pour avoir dit tout haut ce que l’autre aurait préféré qu’on ne sache pas. Et dans le cas particulier de votre amie, elle la savait, la mauvaise nouvelle, mais elle avait choisi de pardonner. Sauf qu’une fois l’affaire ébruitée, ça devenait difficile pour elle de soutenir votre regard sur une certaine mollesse de sa part pour avoir accepté de pardonner une si vile tricherie. Vous n’êtes pas directement responsable de la rupture de ce couple, mais les circonstances ont fait en sorte que ce soit vous qui, en portant haut le flambeau de l’honnêteté, deveniez le bouc émissaire par qui la honte est entrée dans la vie de cette personne, en plus d’éclater au grand jour. À moins d’un miracle, il y a de fortes chances que vous deviez rayer à jamais cette personne de votre vie.