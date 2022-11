Shawinigan: une femme meurt après une embardée

Une femme est morte très tôt dimanche après avoir perdu le contrôle de son véhicule à Shawinigan, en Mauricie.

L’accident s’est produit dimanche matin vers 1 h.

La conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule et a fait une embardée sur le rang Saint-Mathieu, près de l’intersection du chemin Lamothe, en direction Est, d’après la porte-parole de la Sûreté du Québec Béatrice Dorsainville.

La femme dans la soixantaine a été transférée en centre hospitalier où son décès a été constaté.

Le rang Saint-Mathieu a été fermé jusque 6 h dimanche matin et un policier en enquête collision a été dépêché sur place pour procéder à l'analyse de la scène et déterminer les causes et circonstances de l’accident.