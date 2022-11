À propos du rejet vécu en résidence

Cette pauvre dame, dont vous publiez la lettre ce matin, ne devrait rien attendre de personne dans la vie. Les gens qui semblent la rejeter dans la résidence où elle vient d’emménager sont tout simplement envieux pour des raisons obscures, peut-être juste parce qu’ils sont mal dans leur peau. Je vis en résidence depuis près de trois ans et j’y ai rencontré de bonnes gens qui sont devenus des amis, mais aussi des envieux, des gens qui manquaient de tolérance, tandis que d’autres manquaient de civisme.

Personnellement, je ne me sens jamais visée directement quand quelqu’un ne répond pas à mon « bonjour » ou qu’il est incapable de montrer un peu de civisme. Et contrairement à cette dame, je ne m’empêcherai jamais de sortir de mon appartement pour me joindre aux autres et profiter des activités offertes.

Je sais que mon apparence en rebute certains parce que je suis rondelette plutôt que filiforme. Mais je ne baisse pas les yeux ni la tête, et je regarde droit dans les yeux ceux qui me manquent de respect, au point que certains ont même fini par se montrer polis avec moi et répondre à mes bonjours.

Pourquoi cette dame se punit-elle à cause d’un petit groupe de mal élevés pas bien dans leur peau ? Elle paie son loyer dans cette résidence. C’est son droit fondamental de participer aux activités. Au lieu de parler de son problème avec un animateur qui n’a pas grand pouvoir, elle devrait plutôt s’adresser au directeur général ou à son adjoint pour faire ses doléances.

S’il fallait que je m’enferme dans mon appartement chaque fois qu’un effronté fonce sur moi avec sa marchette lorsque je tente de sortir de l’ascenseur, je serais déjà morte. Avant qu’on nous munisse de coffrets de sécurité, je me faisais voler les vêtements que je commandais tellement on m’envie sur mon apparence.

La jalousie est palpable dans ce genre de résidence. Elle émane de gens qui ne savent pas quoi faire de leurs dix doigts et qui jalousent une personne comme moi qui travaille encore. Certains osent même me reprocher de voyager en taxi le soir, comme si l’argent sortait de leur poche.

Qu’elle se dise que les gens qui médisent des autres sont souvent eux-mêmes l’objet de médisance. Ceux qui se moquent de son habillement et de sa façon de parler seraient certainement surpris de constater que les personnes qui semblent les appuyer dans leurs dires les méprisent souvent dans les faits.

L. Léveillée

J’espère que cette personne vous lira, car vos commentaires vont dans le sens du mien. Personne ne devrait renoncer à ses droits pour éviter d’alimenter la jalousie de quiconque.