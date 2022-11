Construire des ponts entre les générations

Depuis plus de deux mois, la résidence privée pour aînés des Jardins Saint-Sacrement à Québec héberge deux jeunes étudiantes.

Elles ont 20 et 21 ans et se nomment Alicia Verrelli et Jeanne Huard. En échange de leur appartement dans la résidence et de repas, les jeunes femmes doivent offrir 10 heures de bénévolat par semaine aux résidents et aux résidentes.

« Je vais manger à toutes les tables. Je vais dîner, souper avec les résidents. On s’assoit, on parle de nos journées, on rit, c’est plaisant. Le soir et les fins de semaine on fait des activités de chanson, on organise des bricolages [...] », a raconté Jeanne en entrevue à TVA nouvelles.

Des histoires comme celle-ci, je trouve cela inspirant.

À nous d’agir pour combler le grand fossé entre les générations.

Des rencontres humaines

Quand j’avais à peine 6 ans, j’accompagnais ma grand-mère qui allait faire du bénévolat dans un CHSLD à Boucherville. Je me souviendrai toujours de ma relation d’amitié avec Paulette, la résidente la plus souriante.

Quand j’étais un peu plus vieille, au primaire, nous sommes allés présenter une pièce de théâtre dans différents centres pour personnes âgées. Nous, les jeunes artistes, nous sentions en tournée mondiale. Nos spectateurs et spectatrices, eux, étaient ravis de nous faire sentir comme des stars.

Il est temps que davantage de résidences pour personnes aînées hébergent des jeunes, si les résidents et résidentes sont d’accord et s’il y a de la place. Il est aussi temps qu’il y ait plus de contacts entre les élèves de la province et leurs aînés. Pourquoi ne pas prévoir durant les heures de cours au primaire et au secondaire des rencontres entre les élèves et des habitants et habitantes plus âgés de leur quartier ?

Plus de transmission de valeurs, plus de partage de connaissances : accorder une grande importance aux échanges interrelationnels, c’est bénéfique pour toutes les générations !